Порошенко обсудил с Макроном введение миссии ООН в Донбасс 

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Петр Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе во время встречи на саммите НАТО в Брюсселе.
«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН. Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в нормандской формате», — сообщила пресс-служба Порошенко.
Порошенко также заявил о важности «консолидации международных усилий для усиления давления на Россию» для освобождения осужденных в России граждан Украины.
Он поблагодарил Макрона за решение ЕС продлить экономические санкции в отношении России и пригласил его в Киев.
Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе Украина и члены альянса поговорили о перспективах развертывания миссии ООН в Донбассе.
В конце июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили активизацию работы в нормандском формате для согласования концепции развертывания в Донбассе международной миссии ООН.