Порошенко обсудил с Макроном введение миссии ООН в Донбасс

«Президенты обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН . Сочли необходимым активизировать переговорный процесс в нормандской формате», — сообщила пресс-служба Порошенко.

Порошенко также заявил о важности «консолидации международных усилий для усиления давления на Россию » для освобождения осужденных в России граждан Украины.

Он поблагодарил Макрона за решение ЕС продлить экономические санкции в отношении России и пригласил его в Киев.

Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе Украина и члены альянса поговорили о перспективах развертывания миссии ООН в Донбассе.