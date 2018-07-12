Аргентина потребовала выдать говорившего с Путиным иранца

Запрос о задержании и экстрадиции иранского чиновника направил судья Родольфо Каникоба Корраль (Rodolfo Canicoba Corral). В Аргентине считают Велаяти причастным к нападению на еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе в 1994 году, в результате которого погибли 85 человек. В то время он занимал пост главы МИД Ирана. По мнению властей, дипломат был одним из идейных вдохновителей атаки.

Малайзию и Ливан. Infobae пишет, что на имя иранца в Аргентине выдан как национальный, так и международный ордер на арест. Однако ввиду отсутствия в базе Интерпола так называемой красной карточки, в других странах его автоматически не задерживают. Отмечается, что ранее Велаяти выезжал также в Сингапур

Как передает «Интерфакс», в посольстве Аргентины в России эту информации комментировать не стали.