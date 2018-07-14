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Путин поздравил Макрона с Днем взятия бастилии
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Путин поздравил Макрона с Днем взятия бастилии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН ПОЗДРАВИЛ МАКРОНА С ДНЕМ ВЗЯТИЯ БАСТИЛИИ, УВЕРЕН, ЧТО РФ И ФРАНЦИЯ ВМЕСТЕ МОГУТ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ — КРЕМЛЬ
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