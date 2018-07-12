В Совфеде прокомментировали заявление посла Бельгии о санкциях против России 

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление посла Бельгии в России Жан-Артура Режибо, который сказал, что для отмены антироссийских санкций необходимо достижение политических договорённостей с Москвой.
«Я абсолютно уверен, что Европейский союз как организация был бы готов пойти вперёд в нормализации отношений с Россией. ЕС может отменить или, по крайней мере, смягчить санкционную политику, как только для этого представится повод, позволяющий Евросоюзу сохранить лицо», — отметил он.
Ранее Режибо заявил, что для отмены антироссийских санкций необходимо достижение политических договорённостей с Москвой.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов рассказал ФАН о двух типах санкций против России.