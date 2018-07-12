Позднее прозрение: Геращенко обнаружил, что Порошенко тянет одеяло на себя

«Достижения — это принятие реформы образования и медицины. Провалы — отсутствие договоренностей по членам ЦИК , блокировка президентской фракции БПП голосования кандидатов в Конституционный суд», — заявил он журналистам телеканала «112 Украина ».

Все эти провалы Геращенко связывает с президентом Украины Петром Порошенко

По его словам, Конституционный суд работает не в полном составе, ЦИК давно пора менять, все это полномочия президента.

«Все это происходит из-за постоянного перетягивания одеяла президентом на себя. Он понимает, что срок его правления заканчивается, и он хочет назначить как можно больше руководителей в органы власти своих людей, которые будут защищать его после ухода с поста президента», — подчеркнул депутат.