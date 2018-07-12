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Позднее прозрение: Геращенко обнаружил, что Порошенко тянет одеяло на себя
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Позднее прозрение: Геращенко обнаружил, что Порошенко тянет одеяло на себя 

Украина.ру 8 часов назад
Фото: Украина.ру
Депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко назвал достижения и провалы в работе украинского парламента за истекшие полгода.
«Достижения — это принятие реформы образования и медицины. Провалы — отсутствие договоренностей по членам ЦИК, блокировка президентской фракции БПП голосования кандидатов в Конституционный суд», — заявил он журналистам телеканала «112 Украина».
Все эти провалы Геращенко связывает с президентом Украины Петром Порошенко.
По его словам, Конституционный суд работает не в полном составе, ЦИК давно пора менять, все это полномочия президента.
«Все это происходит из-за постоянного перетягивания одеяла президентом на себя. Он понимает, что срок его правления заканчивается, и он хочет назначить как можно больше руководителей в органы власти своих людей, которые будут защищать его после ухода с поста президента», — подчеркнул депутат.
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