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Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом
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Спецпредставитель России по Сирии и замглавы МИД встретились с Аббасом 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провели в начале недели встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Российская межведомственная делегация была также принята президентом Палестины Махмудом Аббасом и провела консультации в Рамалле с Генеральным секретарем Организации освобождения Палестины (ООП) Саибом Орейкатом и директором Службы общей разведки Маджидом Фараджем. Рассматривались задачи достижения устойчивого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, а также некоторые региональные проблемы, включая развитие обстановки в Сирии", — говорится в сообщении ведомства.
Встреча последовала за визитом делегации в Израиль, где представителей российских ведомств приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, директор «Моссад» Йоси Коэн, гендиректор израильского МИД Юваль Ротем и руководство генштаба страны.
"В ходе интенсивного обмена мнениями был рассмотрен ряд актуальных вопросов ситуации в регионе, в первую очередь в Сирии в связи с проведением вооруженными силами САР при поддержке России антитеррористической операции на юго-западе страны. Стороны согласились с важностью восстановления в полном объеме действия Соглашения о разъединении израильских и сирийских войск 1974 года", — отмечается в сообщении МИД РФ.
Делегация посетила Израиль и Палестину 9-10 июля.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом 14 июля. Переговоры Аббаса и Путина пройдут через несколько дней после визита в Россию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого российский президент принял в Кремле в среду.
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