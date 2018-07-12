В Совфеде призвали Юлию Тимошенко не забывать о правах и свободах крымчан

«Непоследовательность в высказываниях украинского политика, предложившего решить вопрос с Крымом и Донбассом с помощью «мощной, вооруженной армии», при этом «дипломатическим путем с использованием Будапештского меморандума», подтверждает растерянность украинской властной элиты за плоды их 27-летней политической деятельности, приведшей к обнищанию и развалу Украины», — отметила Ковитиди.

Сенатор также добавила, что у России в этом вопросе определенная позиция, и что раннее ее озвучил глава российского государства Владимир Путин : «Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет».

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что для возвращения Украине Крыма и Донбасса и установления в стране мира, необходимо создать мощную армию и вести переговоры на базе Будапештского меморандума.

«Нам нужен мир и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием в Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну», — сказала Тимошенко на встрече с украинскими бойцами, принимавшими участие в «антитеррористической операции» в Донбассе.

Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.