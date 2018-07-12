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Россия продлила контрсанкции
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Россия продлила контрсанкции 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: new-retail.ru
Россия продлила продовольственное эмбарго до 31 декабря 2019 года. Это следует из указа президента «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», подписанного 12 июля 2018 года и размещенного на официальном портале правовой информации. Правительству поручено при необходимости вносить предложения об изменении срока действия отдельных специальных экономических мер. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Продовольственное эмбарго было введено указом президента РФ от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции.
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