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Путин продлил указ о продуктовом эмбарго
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Путин продлил указ о продуктовом эмбарго
РИА Новости
8 часов назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ПУТИН ПРОДЛИЛ ДО КОНЦА 2019 ГОДА ДЕЙСТВИЕ УКАЗА О ПРОДУКТОВОМ ЭМБАРГО В ОТНОШЕНИИ СТРАН, ПРИНЯВШИХ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ — УКАЗ
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