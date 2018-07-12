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НАТО и Украина обсудили появление миссии ООН в Донбассе
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НАТО и Украина обсудили появление миссии ООН в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Перспективы развертывания миссии ООН в Донбассе обсуждались на саммите НАТО в Брюсселе, говорится в итоговом заявлении.
«Они также обсудили перспективы возможного создания в Донбассе санкционированных миротворческих сил ООН», — говорится в документе, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что возможная миссия должна «поддерживать и способствовать полному выполнению Минских соглашений с четким мандатом для обеспечения безопасности на всей территории зоны конфликта, вплоть до украинско-российской границы».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вопрос введения миротворческих сил ООН в Донбасс является «тестом для Кремля».
По мнению писателя, замкомандира батальона спецназа армии провозглашенной ДНР и советника главы ДНР Захара Прилепина, украинская сторона хочет использовать миротворцев ООН в Донбассе в качестве мишеней.
В конце июня президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили активизацию работы в нормандском формате для согласования концепции развертывания в Донбассе международной миссии ООН.
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