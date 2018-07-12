НАТО и Украина обсудили появление миссии ООН в Донбассе

Перспективы развертывания миссии ООН в Донбассе обсуждались на саммите НАТО Брюсселе , говорится в итоговом заявлении.

«Они также обсудили перспективы возможного создания в Донбассе санкционированных миротворческих сил ООН», — говорится в документе, передает ТАСС

В заявлении отмечается, что возможная миссия должна «поддерживать и способствовать полному выполнению Минских соглашений с четким мандатом для обеспечения безопасности на всей территории зоны конфликта, вплоть до украинско-российской границы».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вопрос введения миротворческих сил ООН в Донбасс является «тестом для Кремля».

По мнению писателя, замкомандира батальона спецназа армии провозглашенной ДНР и советника главы ДНР Захара Прилепина , украинская сторона хочет использовать миротворцев ООН в Донбассе в качестве мишеней.