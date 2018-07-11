Пушков объяснил слова Трампа о соперничестве с Путиным

«Трамп назвал Путина соперником, но дал понять, что с ним будет легче иметь дело, чем с союзниками. Это неожиданно для президента США, но подтверждает известное правило: с членами семьи договориться бывает труднее, чем со знакомыми. Трамп считает Путина рациональным — и он прав», — написал сенатор.

Терезой Мэй. Ранее во вторник хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, считает он Путина другом или врагом, сказал: «Я не могу сказать сейчас. Полагаю, что он — соперник». После этого Трамп добавил, что встреча с российским коллегой может пройти легче переговоров с премьер-министром Великобритании

Американский лидер также отметил, что было бы неплохо «поладить» с Россией Китаем . «В этом нет ничего плохого. Я говорил об этом уже много раз», — добавил он.

В ходе европейского турне президент США посетит саммит НАТО Брюсселе и встретится с Терезой Мэй и королевой Елизаветой II

16 июля в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча между Путиным и Трампом.

«У меня впереди НАТО. Мне также нужно в Великобританию, где сейчас что-то вроде небольшого кризиса. У меня также будет встреча с Путиным. Честно говоря, встреча с Путиным может быть самой простой из всех. Кто бы мог подумать?» — сказал американский лидер.