Иран обвинил Соединенные Штаты в использовании посольств для шпионажа и подрывной деятельности

Касеми напомнил, что в истории есть неоднократные примеры подобной деятельности, когда американские посольства вмешивались во внутренние дела других стран и подрывали с ними отношения.

«Помпео (госсекретарь США) делает эти безосновательные обвинения при наличии разнообразных свидетельств, опубликованных в различных источниках, которые указывают на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах», — пояснил Касеми.