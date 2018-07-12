Иран обвинил Соединенные Штаты в использовании посольств для шпионажа и подрывной деятельности 

Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми обозначил, что Соединенные Штаты используют свои посольства для шпионажа и подрывной деятельности. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.
Касеми напомнил, что в истории есть неоднократные примеры подобной деятельности, когда американские посольства вмешивались во внутренние дела других стран и подрывали с ними отношения.
«Помпео (госсекретарь США) делает эти безосновательные обвинения при наличии разнообразных свидетельств, опубликованных в различных источниках, которые указывают на участие посольств США, где под дипломатическим прикрытием работают сотни военных и сотрудников органов безопасности, в шпионаже и деструктивных шагах», — пояснил Касеми.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал высылку российских дипломатов из Греции с предстоящим саммитом НАТО. «Возможно, это связано с предстоящим саммитом НАТО, чтобы улучшить свою позицию. Как-то очень странно все это звучит. Греция всегда была дружественной нам страной», — предположил он.