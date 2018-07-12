Общественная палата будет контролировать ход выборов во всех регионах

Он рассказал, что за ходом президентских выборов наблюдали 150 тысяч добровольцев, и сейчас, как отметил Григорьев, перед гражданским обществом стоит задача перенести «этот уровень честности и прозрачности» на все выборы в России , которые будут проходить впредь.

«Это и выборы в Госдуму , это и выборы руководителей регионов, это и выборы руководителей региональных законодательных собраний, это и выборы местного уровня», — уточнил он.

Григорьев рассказал о том, что на этой неделе Владимиром Путиным был подписан закон, «который позволяет достроить стройную систему контроля за выборами».

«Теперь все общественные палаты в регионах могут принимать участие в процессе общественного контроля за ходом выборов», — сказал он.

Кроме того, Григорьев сообщил, что полностью эта система заработает со следующего года. Но уже сейчас, по его словам, некоторые регионы приняли соответствующие законы, которые позволяют реализовывать масштабную систему общественного контроля.