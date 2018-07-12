В Кремле рассказали о встречах Путина с гостями финала ЧМ-2018 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у главы государства намечено множество встреч с иностранными руководителями, которые прибудут в Москву на финал чемпионата мира 2018 года.
"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много — на протяжении двух суток", — цитирует Пескова ТАСС.
В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.