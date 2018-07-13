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В Кремле рассказали о контактах Путина в заключительные дни ЧМ-2018
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В Кремле рассказали о контактах Путина в заключительные дни ЧМ-2018 

Газета.Ru 21 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о предстоящих встречах главы государства с иностранными гостями, которые намерены прибыть в Москву на финал чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии.
"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много — на протяжении двух суток", — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС. Отмечается, что российский лидер планирует посетить заключительный матч мирового первенства в России.
В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Путиным во время финала чемпионата мира — 2018 в Москве.
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