В Кремле рассказали о контактах Путина в заключительные дни ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о предстоящих встречах главы государства с иностранными гостями, которые намерены прибыть в Москву на финал чемпионата мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии.

"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много — на протяжении двух суток", — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС. Отмечается, что российский лидер планирует посетить заключительный матч мирового первенства в России.

В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с Путиным во время финала чемпионата мира — 2018 в Москве.