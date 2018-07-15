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Трамп поздравил Путина и Россию с «великим» ЧМ-2018
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Трамп поздравил Путина и Россию с «великим» ЧМ-2018 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Jorge Silva/AP
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию с окончанием чемпионата мира — 2018, передает "Советский спорт".
Свое обращение американский лидер опубликовал в твиттере.
"Поздравляем президента Путина и Россию с проведением поистине великого турнира Кубка мира-одного из лучших в истории!" — написал глава государства.
Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции, в финале обыграв команду Хорватии. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 стал самым результативным за последние 52 года.
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