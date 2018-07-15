Трамп поздравил Путина и Россию с «великим» ЧМ-2018

Свое обращение американский лидер опубликовал в твиттере.

"Поздравляем президента Путина и Россию с проведением поистине великого турнира Кубка мира-одного из лучших в истории!" — написал глава государства.

Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции , в финале обыграв команду Хорватии "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее сообщалось, что финал ЧМ-2018 стал самым результативным за последние 52 года.