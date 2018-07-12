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Песков рассказал о контактах Путина во время финала ЧМ-2018
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Песков рассказал о контактах Путина во время финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин 14 и 15 июля проведет встречи с иностранными руководителями, которые посетят финальный матч чемпионата мира 2018 года.
"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много — на протяжении двух суток", — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.
В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира 2018 года в России.
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