Песков рассказал о контактах Путина во время финала ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин 14 и 15 июля проведет встречи с иностранными руководителями, которые посетят финальный матч чемпионата мира 2018 года.

"Контакты не только в воскресенье, но и в субботу, их очень много — на протяжении двух суток", — цитирует пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.

В финале чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», встретятся сборные Франции и Хорватии. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира 2018 года в России.