Песков не стал комментировать высылку из Греции дипломатов РФ 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать высылку российских дипломатов из Греции.
"Это вопрос Министерства иностранных дел", — объяснил журналистам представитель Кремля.
Ранее газета Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Афины дали указание о выдворении двух россиян, в частности, работника российского посольства, и о запрете на новый въезд в страну еще двоих граждан РФ. По словам источников газеты, меры, которые принимаются Афинами, являются ответом на «незаконные действия на греческой территории, являющиеся вмешательством во внутренние дела страны».
МИД России пообещал зеркальные меры в ответ на шаги Афин.