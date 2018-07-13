Москва серьезно обеспокоена угрозами санкций в адрес России и Германии в случае реализации "Северного потока-2", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Брюсселе, где проходил саммит НАТО, лидер США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина.
"Не будем забывать что СП-2 — международный проект, даже не российский или российско-германский. Это международное совместное предприятие, где много акционеров, это очень крупные компании из разных стран. И конечно угрожать этим акционерам или угрожать России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта — это вызывает серьезную обеспокоенность", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.