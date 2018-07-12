В Госдуме посоветовали Тимошенко молчать о будапештском формате

Госдуме пообещали адекватно ответить на все возможные «гангстерские разборки близ крымского полуострова», которые противоречат интересам и крымчан, и граждан Украины . Об этом заявил депутат Государственной думы от РК Руслан Бальбек

— Порошенко и Тимошенко про Крым поют в унисон, а значит, политические амбиции Юлии Владимировны не касаются ни мира на Украине, ни улучшений отношений с Россией , — заявил Бальбек РИА Новости . — Экс-газовая принцесса заявила о приверженности к гангстерским разборкам вблизи полуострова, но на бандитские выходки мы найдем чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго.

Сомнительными назвал депутат и слова Тимошенко о приверженности Будапештскому меморандуму 1994 года, которым США Великобритания гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

— О будапештском меморандуме Украине вообще стоило бы молчать, так как согласно этому документу официальный Киев обязался быть внеблоковой страной, — напомнил Бальбек. — На самом деле последние 28 лет Украина, завороженная как кролик перед удавом, жалобно поскуливая, ползла в НАТО

Напомним, лидер украинской партии «Батькивщина» Тимошенко заявила о необходимости усилить армию и провести переговоры в будапештском формате, чтобы вернуть Крым Украине. ​​​