Ещё
В Госдуме посоветовали Тимошенко молчать о будапештском формате
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме посоветовали Тимошенко молчать о будапештском формате 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
В Госдуме пообещали адекватно ответить на все возможные «гангстерские разборки близ крымского полуострова», которые противоречат интересам и крымчан, и граждан Украины. Об этом заявил депутат Государственной думы от РК Руслан Бальбек.
— Порошенко и Тимошенко про Крым поют в унисон, а значит, политические амбиции Юлии Владимировны не касаются ни мира на Украине, ни улучшений отношений с Россией, — заявил Бальбек РИА Новости. — Экс-газовая принцесса заявила о приверженности к гангстерским разборкам вблизи полуострова, но на бандитские выходки мы найдем чем ответить, да так, чтобы урок запомнился надолго.
Сомнительными назвал депутат и слова Тимошенко о приверженности Будапештскому меморандуму 1994 года, которым США и Великобритания гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.
— О будапештском меморандуме Украине вообще стоило бы молчать, так как согласно этому документу официальный Киев обязался быть внеблоковой страной, — напомнил Бальбек. — На самом деле последние 28 лет Украина, завороженная как кролик перед удавом, жалобно поскуливая, ползла в НАТО.
Напомним, лидер украинской партии «Батькивщина» Тимошенко заявила о необходимости усилить армию и провести переговоры в будапештском формате, чтобы вернуть Крым Украине. ​​​
Российская Газета: последние новости
В Совфеде объяснили заявление Тимошенко о возвращении Крыма Путин включил Мутко и Котюкова в совет по межнациональным отношениям Владимир Путин подписал указ о продлении продэмбарго
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками313
В Солсбери произошел новый инцидент90
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала77
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС167
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение