Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Далее в течение дня президент продолжит работу в Кремле. На вечер запланировано несколько рабочих встреч, в частности, его встреча с Чиханчиным", — сказал Песков. Он отметил, что глава Росфинмониторинга регулярно докладывает президенту о работе своего ведомства.