Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг в Кремле ряд рабочих встреч, публичной из которых станет встреча с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в четверг утром Путин принял в Ново-Огарево советника руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти.
"Далее в течение дня президент продолжит работу в Кремле. На вечер запланировано несколько рабочих встреч, в частности, его встреча с Чиханчиным", — сказал Песков. Он отметил, что глава Росфинмониторинга регулярно докладывает президенту о работе своего ведомства.