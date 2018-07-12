Отношение России к НАТО останется неизменным, заявили в Кремле

"Я уже отвечал на вопрос о саммите НАТО и о том, как мы к этому относимся. Поверьте мне, за ночь наше отношение к Североатлантическому альянсу не поменялось, и каких-либо тенденций к изменению здесь нет и быть не может", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать срочно созванное совещание членов НАТО по финансовым вопросам.

Песков 10 июля сказал журналистам, что отношение РФ к НАТО известно, по его словам, альянс является продуктом «холодной войны» и конфронтации этого периода. Он подчеркнул, что отношение Москвы к НАТО основано на понимании того факта, что этот альянс был сконструирован для целей и во имя конфронтации.