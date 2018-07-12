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МИД Испании: при Путине НАТО вновь приобрела смысл существования
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МИД Испании: при Путине НАТО вновь приобрела смысл существования 

ТАСС 10 часов назад
МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Жозеп Боррель считает, что НАТО в некоторой степени утратила смысл своего существования после распада СССР, однако позиция президента РФ Владимира Путина изменила эту ситуацию. Соответствующее мнение он высказал в четверг в интервью радиостанции Onda Cero.
Так, полагает испанский министр, после распада СССР «был отчасти утрачен смысл существования» НАТО, однако «Путин оживил его своей наступательной позицией». «Это вновь придало новый смысл этому альянсу», — утверждал Боррель.
Глава испанского внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп «хорошо знает, где находятся его союзники», а также, «кто может быть его потенциальным противником».
В среду в Брюсселе начался двухдневный саммит глав государств и правительств стран НАТО. Боррель сопровождает на встречах премьера королевства Педро Санчеса. В заседаниях также принимает участие Трамп, который 16 июля должен встретиться с российским президентом в Хельсинки.
Российская сторона неоднократно называла НАТО пережитком времен холодной войны. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в начале июля охарактеризовал альянс как «дитя эпохи конфронтации» и указал на неприемлемость для РФ планов альянса по продвижению на восток.
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