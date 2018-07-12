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Госдума приняла закон об отказе в доступе к гостайне
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Госдума приняла закон об отказе в доступе к гостайне 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон, уточняющий основания для отказа россиянам в доступе к государственной тайне. Соответствующие поправки, касающиеся допуска к секретной информации, будут внесены в статью 22 ФЗ "О государственной тайне" и затронут три категории граждан.
Согласно новой норме, основанием для отказа будет являться признание человека недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда.
Кроме того, препятствием может стать наличие у гражданина статуса обвиняемого в нарушении УК РФ, в частности, в совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти.
Причиной может послужить также наличие непогашенной или неснятой судимости за подобные действия и прекращение в отношении гражданина уголовного преследования по "нереабилитирующим основаниям".
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