Госдума приняла закон об отказе в доступе к гостайне

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон, уточняющий основания для отказа россиянам в доступе к государственной тайне. Соответствующие поправки, касающиеся допуска к секретной информации, будут внесены в статью 22 ФЗ "О государственной тайне" и затронут три категории граждан.

Согласно новой норме, основанием для отказа будет являться признание человека недееспособным или ограниченно дееспособным по решению суда.

Кроме того, препятствием может стать наличие у гражданина статуса обвиняемого в нарушении УК РФ , в частности, в совершенном по неосторожности преступлении против государственной власти.

Причиной может послужить также наличие непогашенной или неснятой судимости за подобные действия и прекращение в отношении гражданина уголовного преследования по "нереабилитирующим основаниям".