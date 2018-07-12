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Шесть кандидатов на пост губернатора Подмосковья официально зарегистрированы
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Шесть кандидатов на пост губернатора Подмосковья официально зарегистрированы 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
Подпись в удостоверении, поставленная председателем избирательной комиссии, означает, что кандидат теперь официально зарегистрирован. Правом обладать таким документом, могут претенденты, которые прошли все процедуры предвыборных этапов. На пост губернатора Московской области официально зарегистрировано шесть кандидатов.
«Выходим на финишную прямую, проводим регистрацию кандидатов на должность губернатора. Есть кандидаты, которые уже прошли. Двое уже зарегистрированы. Сегодня по 4 кандидатом примем решение», — заявила Эльмира Хаймурзина председатель избирательной комиссии Московской области.
Все кандидаты до 15 июля должны были собрать пакет документов и 196 подписей в свою поддержку от депутатов и глав муниципальных образований. Все претенденты собрали больше 200 подписей, все они признаны достоверными.
На должность губернатора Подмосковья баллотируются шесть человек: кандидат от регионального отделения «Единой России» и действующий глава региона Андрей Воробьев, советник председателя партии «Альянс зеленых» Лилия Белова, политический деятель, кандидат от «Партии Роста» Борис Надеждин и заместители председателя областной думы: руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев и секретарь областного отделения КПРФ Константин Черемисов.
«Акцент в моей программе — проблема с экологией. Это проблема стоит остро. Я сама стала экологом не случайно. Сама живу рядом с полигоном и я знаю, что это такое. буду делать все, чтобы исправить положение в области», — рассказала Лилия Белова, кандидат на должность губернатора Московской области от партии «Альянс Зеленых».
Четырем кандидатам было отказано в регистрации. Причин много: кто-то не собрал полный пакет документов, а кто-то не набрал необходимое количество подписей. Дальше продолжать предвыборную борьбу не смогут кандидат от партии «Яблоко» Николай Дижур, руководитель московского обкома партии «Коммунисты России» Владимир Рязанов, кандидат от партии «Родина» Максим Шингаркин, кандидат от партии «Парнас» Алексей Дуленков.
После регистрации кандидаты могут начинать предбыворную компанию. Например, агитация в СМИ разрешена за 28 дней до дня голосования.
«Мы прошли все этапы. С сегодняшнего дня стартует самая активная фаза предвыборной кампании. Это встреча с избирателями и поездки», — рассказал Кирилл Жигарев, кандидат на должность губернатора Московской области от партии ЛДПР.
Выборы губернатора Московской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Впервые в этом году можно будет проголосовать и за пределами области. На трех площадках в Москве — в МОНИКИ, в институте акушерства и гинекологии и в общежитии государственного областного университета. В свою очередь и москвичи смогут воспользоваться избирательными участками Подмосковья, чтобы отдать свой голос за мэра Москвы. В области будет организовано 172 такие площадки
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