Трампа и Путина увековечили в пиве

Владимира Путина и Финская пивоварня выпустила ограниченную коллекцию крафтового пива и кофе в честь встречи президентов России и США Дональда Трампа с их изображениями на этикетке. Об этом говорится на сайте пивоваренной компании Rock Paper Scissors.

Как сообщается, пивоварня не хочет, чтобы какие-то из международных проблем остались нерешенными в ходе встречи. «Конечно мы не предлагаем это [пиво] — как главный способ решения вопросов, но если переговоры будут в опасности зайти в тупик, это гарантированный способ выйти из ситуации», — написал исполнительный директор компании Самуил Хухтанен (Samuli Huuhtanen).

Лагер выпустили несмотря на то, что ни Путин, ни Трамп не любят пиво. Всего изготовлено 10 тысяч бутылок лагера и 160 пачек кофе.

Встреча двух лидеров пройдет в финляндской столице Хельсинки 16 июля.