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Финны выпустили пиво в честь Трампа и Путина
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Финны выпустили пиво в честь Трампа и Путина 

ИноСМИ 11 часов назад
Фото: ИноСМИ
Пивовары из финского Куопио создали особое пиво к встрече Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля, сообщает журнал «Вербен унд Феркауфен» (Werben & Verkaufen).
Пусть президенты не отличаются эмпатией и интересом к мнению собеседника — хороший лагер им точно не повредит, ведь пиво объединяет людей, заявляют пивовары Rock Paper Scissors («камень, ножницы, бумага», англ.). Они намерены выпустить 10 тысяч бутылок специального пива в честь Путина и Трампа под названием «Уладим это как взрослые» (Let's settle this like adults).
Председатель правления пивоваренной компании Янне Сеппала (Janne Seppala) в шутку предлагает президентам воспользоваться советом его предприятия: если переговоры зайдут в тупик, сыграть в «камень, ножницы, бумага».
via GIPHY
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