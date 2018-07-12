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СБУ задержала херсонца с медалью «За защиту Крыма» и гранатами
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СБУ задержала херсонца с медалью «За защиту Крыма» и гранатами 

РИА Новости Крым 9 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсонской области задержали местного жителя, который, по их данным, помогал в организации референдума о возвращении Крыма в состав России в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В доме у задержанного был проведен обыск, в ходе которого у мужчины были обнаружены российские документы и медали, а также ручные гранаты Ф-1 и РГД-5.
"Во время следственных действий правоохранители выявили медаль министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медаль Республики Крым «За защиту Крыма» с соответствующими наградными документами, справку одного из сельских советов про участие в обеспечении гражданского порядка на предвыборном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство пенсионного фонда РФ", — говорится в сообщении СБУ.
По информации ведомства, мужчина также хранил грамоты казацких организаций и георгиевские ленты.
В данный момент решается вопрос о предъявлении обвинения по статье 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и выборе меры пресечения для херсонца.
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