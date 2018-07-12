СБУ задержала херсонца с медалью «За защиту Крыма» и гранатами

В доме у задержанного был проведен обыск, в ходе которого у мужчины были обнаружены российские документы и медали, а также ручные гранаты Ф-1 и РГД-5.

"Во время следственных действий правоохранители выявили медаль министерства обороны РФ «За возвращение Крыма», медаль Республики Крым «За защиту Крыма» с соответствующими наградными документами, справку одного из сельских советов про участие в обеспечении гражданского порядка на предвыборном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство пенсионного фонда РФ ", — говорится в сообщении СБУ.

По информации ведомства, мужчина также хранил грамоты казацких организаций и георгиевские ленты.