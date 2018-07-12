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Северокорейцы увидят закрытие ЧМ
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Северокорейцы увидят закрытие ЧМ 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Вице-премьер Северной Кореи Ли Рён Нам вылетел в Москву для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу, сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.
Ли, который также является председателем Корейской футбольной ассоциации, отправился в Россию по приглашению Международной федерации футбола (ФИФА).
31 мая 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.
1 июня была достигнута договоренность о личной встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР. Также сообщалось, что президент России может посетить Северную Корею.
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