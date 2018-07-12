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Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья
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Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья 

Москва24 11 часов назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва».
Среди них действующий губернатор области Андрей Воробьев, выдвинутый избирательным объединением «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“. Также в списке кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от партии „Альянс Зеленых“ Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.
Отмечается, что комиссия отказала в регистрации кандидату от партии „Яблоко“ Николаю Дижуру, кандидату от партии „Парнас“ Алексею Дуленкову, кандидату от партии „Коммунисты России“ Владимиру Рязанову и кандидату от партии „Родина“ Максиму Шингаркину.
Выборы губернатора в Подмосковье пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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