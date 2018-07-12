Ещё
Мун Чжэ Ин: переговоры по проблеме КНДР идут в правильном направлении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мун Чжэ Ин: переговоры по проблеме КНДР идут в правильном направлении 

ТАСС 11 часов назад
ТАСС, 12 июля. Переговоры Вашингтона и Пхеньяна по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова движутся в правильном направлении. Об этом в четверг заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который находится с визитом в Сингапуре.
"Переговоры между Северной Кореей и США сейчас идут по правильному пути. Никто не может быть уверен в положительном результате, однако я считаю, что переговоры могут привести к достаточному успеху, если Северная Корея осуществит полную денуклеаризацию, а международное сообщество приложит все усилия для гарантии ее безопасности", — приводит его слова агентство Yonhap News.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали 12 июня совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.
ТАСС: последние новости
Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына от 6 июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками310
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала76
В Солсбери произошел новый инцидент
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение