Мун Чжэ Ин: переговоры по проблеме КНДР идут в правильном направлении 

ТАСС, 12 июля. Переговоры Вашингтона и Пхеньяна по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова движутся в правильном направлении. Об этом в четверг заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, который находится с визитом в Сингапуре.
"Переговоры между Северной Кореей и США сейчас идут по правильному пути. Никто не может быть уверен в положительном результате, однако я считаю, что переговоры могут привести к достаточному успеху, если Северная Корея осуществит полную денуклеаризацию, а международное сообщество приложит все усилия для гарантии ее безопасности", — приводит его слова агентство Yonhap News.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали 12 июня совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.