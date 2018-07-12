Полпред президента в СФЗО проверит выполнение поручений Путина в Поморье 

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Архангельские ЛДПР и КПРФ организуют митинги против повышения пенсионного возраста

Экс-руководство подразделения архангельского УФСИН пойдет под суд за скандал с хищениями

Центр и Лесная речка: где сегодня в Архангельске не будет горячей воды