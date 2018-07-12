Полпред президента в СФЗО проверит выполнение поручений Путина в Поморье 

В должности полпреда Александр Беглов посетил Поморье в третий раз Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов проверит, как выполняются инициативы и поручения Владимира Путина на территории Архангельской области. Во время рабочей поездки полпреду предстоит оценить, насколько готов регион к реализации национальных проектов и программ, заложенных в новом «майском» Указе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области, в программе полномочного представителя Президента РФ в СЗФО — посещение ряда социальных объектов Новодвинска, знакомство с современным производством Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Как руководитель рабочей группы при Президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного значения, иных культовых зданий и сооружений Александр Беглов примет участие в заседании попечительского совета по воссозданию комплекса зданий Николо-Корельского монастыря. Также в программе поездки — рабочая встреча с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.