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Полпред президента в СФЗО проверит выполнение поручений Путина в Поморье
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Полпред президента в СФЗО проверит выполнение поручений Путина в Поморье 

29.ru 12 часов назад
Фото: 29.ru
В должности полпреда Александр Беглов посетил Поморье в третий раз  Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов проверит, как выполняются инициативы и поручения Владимира Путина на территории Архангельской области. Во время рабочей поездки полпреду предстоит оценить, насколько готов регион к реализации национальных проектов и программ, заложенных в новом «майском» Указе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области, в программе полномочного представителя Президента РФ в СЗФО — посещение ряда социальных объектов Новодвинска, знакомство с современным производством Архангельского целлюлозно-бумажного комбината.
Как руководитель рабочей группы при Президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного значения, иных культовых зданий и сооружений Александр Беглов примет участие в заседании попечительского совета по воссозданию комплекса зданий Николо-Корельского монастыря. Также в программе поездки — рабочая встреча с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
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