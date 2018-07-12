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Столтенберг назвал условия урегулирования конфликта на Украине
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Столтенберг назвал условия урегулирования конфликта на Украине 

РИА Новости 11 часов назад
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Выполнение минских договоренностей — путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"На востоке Украины ситуация остается серьезной. Каждый день там отмечаются неоднократные нарушения режима прекращения огня и прав человека. Минские соглашения остаются путем к миру. Поэтому все стороны должны выполнять свои обязательства, и Россия несет особую ответственность", — заявил Столтенберг в четверг после встречи с президентом Украины Петром Порошенко на полях саммита НАТО в Брюсселе.
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