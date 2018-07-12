Ещё
В Совфеде связали слова Тимошенко про «мощную армию» с выборами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде связали слова Тимошенко про «мощную армию» с выборами 

Национальная Служба Новостей 12 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенатор в эфире НСН рассказал, как Украине стать цивилизованным государством.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как Киев должен вернуть Крым. По её словам, для этого стране нужно создавать мощную армию и придерживаться в переговорах Будапештского меморандума. При этом Украина, по мнению лидера партии, не должна допускать разделения вопроса Крыма и Донбасса, сообщает RT.
В Совфеде ответили на возможное назначение Козака куратором региональной ФЦП Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН посчитал, что слова Тимошенко связаны с предстоящими на Украине президентскими выборами (слушайте аудио).
«Если бы Тимошенко была глубоким государственным человеком, желала бы не только власти, но и хорошего Украине, она бы говорила о том, что надо в кратчайшие сроки улучшить отношения с Россией. Только в этом случае Украина имеет единственный шанс стать цивилизованным государством. Сейчас заявление Тимошенко — это заявление, сделанное в предвыборной ситуации. Оно ориентировано на избирателя, хотя избиратели на Украине на сегодняшний день в чём-то начинают разбираться и понимают, что отношения с Россией надо улучшать», — заключил в эфире НСН Цеков.
Напомним, выборы на Украине должны пройти в 2019 году. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Россией, США и Украиной. Оно подразумевает присоединение Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщает «Свободная Пресса».
Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основании итогов референдума, проведённого на полуострове. Во время голосования большинство жителей высказались за вхождение республики в состав РФ.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Совфед прокомментировал слова Тимошенко о возвращении Крыма Путин продлил действие контрсанкций Сенатор: Россия исчерпала ресурсы для дискуссии с ОБСЕ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент75
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС163
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение