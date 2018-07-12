В Совфеде связали слова Тимошенко про «мощную армию» с выборами

Сенатор в эфире НСН рассказал, как Украине стать цивилизованным государством.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, как Киев должен вернуть Крым . По её словам, для этого стране нужно создавать мощную армию и придерживаться в переговорах Будапештского меморандума. При этом Украина, по мнению лидера партии, не должна допускать разделения вопроса Крыма и Донбасса, сообщает RT.

Совфеде ответили на возможное назначение Козака куратором региональной ФЦП Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН посчитал, что слова Тимошенко связаны с предстоящими на Украине президентскими выборами (слушайте аудио).

«Если бы Тимошенко была глубоким государственным человеком, желала бы не только власти, но и хорошего Украине, она бы говорила о том, что надо в кратчайшие сроки улучшить отношения с Россией . Только в этом случае Украина имеет единственный шанс стать цивилизованным государством. Сейчас заявление Тимошенко — это заявление, сделанное в предвыборной ситуации. Оно ориентировано на избирателя, хотя избиратели на Украине на сегодняшний день в чём-то начинают разбираться и понимают, что отношения с Россией надо улучшать», — заключил в эфире НСН Цеков.

Напомним, выборы на Украине должны пройти в 2019 году. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Россией, США и Украиной. Оно подразумевает присоединение Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщает «Свободная Пресса».

Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основании итогов референдума, проведённого на полуострове. Во время голосования большинство жителей высказались за вхождение республики в состав РФ.