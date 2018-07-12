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Сенатор: Евросоюз ищет только повод для снятия санкций
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Сенатор: Евросоюз ищет только повод для снятия санкций 

Национальная Служба Новостей 12 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН Константин Косачев объяснил тупиковое стремление Евросоюза решить вопрос Украины через Россию.
Посол Бельгии в РФ Жан-Артур Режибо заявил в интервью «Известиям», что Бельгия и ЕС нацелены на преодоление кризисной ситуации в Украине через диалог с Россией. Он также добавил, что решение украинского вопроса поможет постепенному выходу из санкционного режима.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН объяснил от кого, в действительности зависит снятие санкций с России (слушайте аудио).
«Я абсолютно уверен, что Европейский союз, как организация, был бы готов пойти вперед в нормализации отношений с Россией. ЕС может отменить или, по крайней мере, смягчить санкционную политику, как только для этого представится повод, позволяющий Евросоюзу сохранить лицо. Безусловно, им нужен такой повод, нужен прогресс в реализации Минских договоренностей. Уверен, что любой такой прогресс будет использоваться Евросоюзом для смягчения санкций. Однако этот прогресс, увы, никоем образом не зависит от России. Он зависит исключительно от Украины, которая прекрасно понимает эту ситуацию. Она делала, делает и будет делать все, чтобы никакого прогресса в реализации Минских договоренностей не было», — заявил сенатор.
Нереальная фантазия. Как «Северный поток -2» до санкций США довёл Напомним, в начале июля в официальном журнале ЕС было опубликовано решение о продлении антироссийских санкций. Новый период ограничений вступил в силу с 10 июля 2018 года и продлится до 31 января 2019 года, передает Ura.ru.
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