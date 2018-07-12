Сенатор объяснил заявление Тимошенко о Крыме

В Совфеде объяснили заявление Тимошенко о Крыме

«Она готовится к выборам. Её рейтинг на сегодняшний день лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький. При этом заявления, которые она делает касаемо возвращения Крыма в состав Украины, нереалистичны и невыполнимы. Лучше бы она про это вообще молчала и говорила о чём-то другом. Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит», — отметил сенатор.

Цеков также добавил, что вызывает удивление попытка Тимошенко сослаться на переговоры в Будапештском формате.

«Он давно устарел. Это был 1994 год, все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсем другое… Будапештский формат нарушили прежде всего страны ЕС и США и принимать во внимание его по большому счёту не надо. Может быть, вспоминать иногда, но рассчитывать на продолжение его работы не считаю возможным», — заключил сенатор.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, США, Украины и Великобритании

Согласно документу, украинская сторона присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В ответ остальные участники, подписавшие меморандум, взяли на себя обязательства уважать суверенитет и существующие границы Украины.

Ранее, как заявила Тимошенко, для возвращения Крыма Киеву нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.