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Сенатор объяснил заявление Тимошенко о Крыме
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В Совфеде объяснили заявление Тимошенко о Крыме 

RT на русском 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады, главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, по словам которой, для возвращения Крыма украинской стороне необходимо укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.
«Она готовится к выборам. Её рейтинг на сегодняшний день лидирующий в стране. Замечу, что и антирейтинг тоже не маленький. При этом заявления, которые она делает касаемо возвращения Крыма в состав Украины, нереалистичны и невыполнимы. Лучше бы она про это вообще молчала и говорила о чём-то другом. Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит», — отметил сенатор.
Цеков также добавил, что вызывает удивление попытка Тимошенко сослаться на переговоры в Будапештском формате.
«Он давно устарел. Это был 1994 год, все надеялись на одно, в том числе и в России, а получилось совсем другое… Будапештский формат нарушили прежде всего страны ЕС и США и принимать во внимание его по большому счёту не надо. Может быть, вспоминать иногда, но рассчитывать на продолжение его работы не считаю возможным», — заключил сенатор.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, США, Украины и Великобритании.
Согласно документу, украинская сторона присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В ответ остальные участники, подписавшие меморандум, взяли на себя обязательства уважать суверенитет и существующие границы Украины.
Ранее, как заявила Тимошенко, для возвращения Крыма Киеву нужно укрепить армию и провести переговоры в Будапештском формате.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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