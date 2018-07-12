Ещё
Медведев поздравил Домогарова с юбилеем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев поздравил Александра Домогарова с юбилеем 

ТАСС 13 часов назад
Фото: РИА Новости
-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Александра Домогарова с 55-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.
"Незаурядный талант, романтический облик — это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы. Как истинный мастер, вы умеете не просто играть роль, а буквально проживать ее на сцене и в кино", — говорится в сообщении.
Медведев отметил, что героям артиста всегда хочется сопереживать, радоваться, грустить и размышлять вместе с ними. "В каждом персонаже — ваша душа, особая энергетика, неповторимое обаяние", — заключил премьер.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. В 1984 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (ныне — Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре). С 1995 года является актером Государственного академического театра имени Моссовета.
На счету артиста около сорока фильмов и более пятидесяти сериалов. Самые известные картины с его участием — "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Огнем и мечом", "Глянец", "Царь", "Большой".
ТАСС: последние новости
Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО Трамп опубликовал в Twitter письмо Ким Чен Ына от 6 июля
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками318
В Солсбери произошел новый инцидент99
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала80
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение