Медведев поздравил Домогарова с юбилеем

Медведев поздравил Александра Домогарова с юбилеем

"Незаурядный талант, романтический облик — это все о вас, замечательном актере, которого любят миллионы. Как истинный мастер, вы умеете не просто играть роль, а буквально проживать ее на сцене и в кино", — говорится в сообщении.

Медведев отметил, что героям артиста всегда хочется сопереживать, радоваться, грустить и размышлять вместе с ними. "В каждом персонаже — ваша душа, особая энергетика, неповторимое обаяние", — заключил премьер.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве . В 1984 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина (ныне — Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре). С 1995 года является актером Государственного академического театра имени Моссовета

На счету артиста около сорока фильмов и более пятидесяти сериалов. Самые известные картины с его участием — "Графиня де Монсоро", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Огнем и мечом", "Глянец", "Царь", "Большой".