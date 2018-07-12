Захарова вступилась за Трампа

Захарова оценила действия Макфола в отношении России и США

Российский дипломат процитировала в Facebook заголовок одного из СМИ: «Майкл Макфол заявил, что Дональд Трамп за полтора года принес НАТО больше вреда, чем советские и российские лидеры за 70 лет». Захарова раскритиковала это заявление, напомнив, что Трамп говорил о своей натовской стратегии задолго до выборов.

«Так, еще в 18 лет назад Трамп честно признался: «Стоимость пребывания войск в Европе огромна. И эти деньги совершенно точно можно потратить на что-нибудь получше. Все равно наши союзники, похоже, не очень-то и ценят наше присутствие». Почитайте о взглядах будущего американского президента на Альянс в его книге, изданной в 2000 году», — заявила Захарова, добавив, что за идеи Трампа проголосовало почти 63 млн американцев.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что НАТО устарело, и, помимо России, у стран НАТО есть другие угрозы, например, терроризм.

«Лучше бы Макфол подсчитал, какой ущерб лично он нанес российско-американским отношениям, находясь на должности посла США в России, предполагающей выполнение противоположной задачи. Отвечает ли такое целенаправленное вредительство интересам американцев? Конечно, нет», — подытожила Захарова.

Ранее Макфол заявил, что американский президент Дональд Трамп причинил много вреда НАТО.