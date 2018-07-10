Трамп рассказал о симпатиях к Борису Джонсону

«Борис Джонсон мой друг, он был очень-очень мил со мной, очень поддерживал, может, я поговорю с ним, когда доберусь туда (в Великобританию. — RT)», — заявил Трамп.

Он отметил, что ему нравится и «всегда нравился Борис Джонсон».

9 июля Борис Джонсон ушёл в отставку с поста главы МИД Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вклад Бориса Джонсона в развитие британско-российских отношений как скромный.