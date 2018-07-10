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Трамп рассказал о симпатиях к Борису Джонсону
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Трамп рассказал о симпатиях к Борису Джонсону 

RT на русском 10 июля 2018
Президент США Дональд Трамп рассказал, что он может встретиться с бывшим главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном во время визита в Европу.
«Борис Джонсон мой друг, он был очень-очень мил со мной, очень поддерживал, может, я поговорю с ним, когда доберусь туда (в Великобританию. — RT)», — заявил Трамп.
Он отметил, что ему нравится и «всегда нравился Борис Джонсон».
9 июля Борис Джонсон ушёл в отставку с поста главы МИД Великобритании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вклад Бориса Джонсона в развитие британско-российских отношений как скромный.
Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с ФАН оценила отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании.
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