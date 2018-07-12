МИД РФ назвал НАТО бесполезным и пошел смотреть футбол 

Министерство иностранных дел России (МИД) опубликовало забавный пост в своем Twitter. Под красочной фотографией, на которой изображены хорватский и французский болельщики, стоит подпись: «Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018».
Так отреагировали в ведомстве на итоги саммита НАТО, которые не говорят об уважительном и доверительном отношении к России. Так, по результатам встречи в Брюсселе, страны НАТО пришли к совместному заявлению о необходимости сдерживать Москву и вывести из Украины, Грузии и Молдавии якобы находящихся там российских военных.
Кроме того, НАТО считает, что Россия должна отказаться от поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) и признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Пятый канал рассказывал об открытии 11 июля саммита стран НАТО. Уже по приезде заметными стали напряженные отношения представителей Европы и Дональда Трампа — президента США. Встречать американского лидера не приехал ни король, ни премьер, ни даже глава МИД Бельгии все предпочли игру национальной сборной в полуфинале Чемпионата мира. Прислали только начальника службы министерского протокола.
Также сообщалось о модном казусе на встрече — канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании появились в крайне похожих нарядах, да к тому же одного цвета.