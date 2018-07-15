Мэй: Британия не обсуждает возможность остаться в едином рынке и таможенном союзе ЕС 

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что вариант, при котором после Brexit Великобритания останется в рамках таможенного союза и единого рынка Евросоюза, не обсуждается. Об этом она заявила на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, британская сторона выйдет из общей с ЕС политики в области рыболовства и сельского хозяйства.
"У нас будет независимая торговая политика и новая зона свободной торговли между Соединенным Королевством и ЕС", — подчеркнула Мэй. Она также добавила, что Великобритания «не потерпит жестких границ» с Северной Ирландией.
Ранее Мэй рассказала, что американский лидер Дональд Трамп дал ей совет по поводу Brexit.