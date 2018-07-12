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Венгрия не будет поддерживать сближение Киева и НАТО
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Венгрия не будет поддерживать сближение Киева и НАТО 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Вести.Ru
Венгрия продолжит блокировать попытки украинских властей интегрироваться в НАТО. Об этом в МИД страны заявили накануне второго дня саммита североатлантического альянса.
В повестке дня — заседание Совета евроатлантического партнерства, в который входит Украина. Официальный Будапешт вновь подчеркнул, что не будет поддерживать сближение Киева и НАТО до тех пор, пока Украина не исправит ситуацию с нацменьшинствами.
В самом Североатлантическом альянсе накануне отметили стремление Украины к членству в НАТО, но призвали Киев продолжать работу над оставшимися проблемами, передает телеканал «Россия 24».
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