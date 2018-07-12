Венгрия не будет поддерживать сближение Киева и НАТО

Венгрия продолжит блокировать попытки украинских властей интегрироваться в НАТО . Об этом в МИД страны заявили накануне второго дня саммита североатлантического альянса. В повестке дня — заседание Совета евроатлантического партнерства, в который входит Украина . Официальный Будапешт вновь подчеркнул, что не будет поддерживать сближение Киева и НАТО до тех пор, пока Украина не исправит ситуацию с нацменьшинствами. В самом Североатлантическом альянсе накануне отметили стремление Украины к членству в НАТО, но призвали Киев продолжать работу над оставшимися проблемами, передает телеканал «Россия 24».