Посол Бельгии в России назвал условие отмены санкций 

Достижение политических договоренностей с Россией может стать условием отмены введенных в ее отношении санкций. Об этом заявил посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо, сообщают «Известия».
«Конечно, мы бы скорее предпочли, чтобы санкций не было. Однако для их отмены надо достичь политических договоренностей с Россией», — сказал Режибо в интервью изданию.
По его словам, именно для достижения этой цели Россию посещали премьер-министр и глава МИД Бельгии.
Режибо отметил, что первым и главным фактором в разрешении «санкционной проблемы» является урегулирование ситуации на Украине.
«Переговоры в «нормандском формате» ведутся уже довольно давно и, к сожалению, не очень успешно. Тем не менее мы всё равно считаем, для Евросоюза и России это единственный способ выйти из санкционного режима», — сказал дипломат.
5 июля Совет ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода — до 31 января 2019 года. Ограничительные меры, которые впервые были введены 31 июля 2014 года, затрагивают финансовый, энергетически и оборонный секторы российской экономики, а также действуют в отношении продукции двойного назначения, произведенной в России.