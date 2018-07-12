Посол Бельгии в России назвал условие отмены санкций

Достижение политических договоренностей с Россией может стать условием отмены введенных в ее отношении санкций. Об этом заявил посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо, сообщают «Известия»

«Конечно, мы бы скорее предпочли, чтобы санкций не было. Однако для их отмены надо достичь политических договоренностей с Россией», — сказал Режибо в интервью изданию.

По его словам, именно для достижения этой цели Россию посещали премьер-министр и глава МИД Бельгии.

Режибо отметил, что первым и главным фактором в разрешении «санкционной проблемы» является урегулирование ситуации на Украине

«Переговоры в «нормандском формате» ведутся уже довольно давно и, к сожалению, не очень успешно. Тем не менее мы всё равно считаем, для Евросоюза и России это единственный способ выйти из санкционного режима», — сказал дипломат.