Трампа могли «завербовать» в СССР, пишут СМИ

Издание связывает начало политической карьеры Трампа в 1987 году с его поездкой в Москву для обсуждения возможного строительства гостиницы. При этом годом ранее в Нью-Йорке будущий американский президент встретился с советским послом Юрием Дубининым. Сообщается, что отель так и не построили, однако «Трамп вернулся из СССР с политическими амбициями».

Отмечается, что у Кремля может быть компромат на Трампа после его визитов в Москву в 1987 и 2013 годах. Кроме того, по версии журнала, нежелание президента США опубликовать свою налоговую декларацию может быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».

В настоящее время в США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».