Ещё
Трампа могли «завербовать» в СССР, пишут СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа могли «завербовать» в СССР, пишут СМИ 

РИА Новости 17 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нынешнего президента США Дональда Трампа «завербовали» еще в 1987 году во время его визита в Москву, пишет журнал New York Magazine.
Издание связывает начало политической карьеры Трампа в 1987 году с его поездкой в Москву для обсуждения возможного строительства гостиницы. При этом годом ранее в Нью-Йорке будущий американский президент встретился с советским послом Юрием Дубининым. Сообщается, что отель так и не построили, однако «Трамп вернулся из СССР с политическими амбициями».
Отмечается, что у Кремля может быть компромат на Трампа после его визитов в Москву в 1987 и 2013 годах. Кроме того, по версии журнала, нежелание президента США опубликовать свою налоговую декларацию может быть связано с тем, что на протяжении многих лет он «мог различными способами получать российские деньги».
В настоящее время в США ведется расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».
Президенты США и России встретятся в столице Финляндии 16 июля. Как сообщали в Кремле, они собираются обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками313
В Солсбери произошел новый инцидент90
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала77
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС167
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение