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МИД Венгрии отказался поддерживать сближение Украины и НАТО
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МИД Венгрии отказался поддерживать сближение Украины и НАТО 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Будапешт не намерен поддерживать Украину до тех пор, пока в ней не улучшится ситуация с национальными меньшинствами. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам главы венгерского МИДа, страна, которая заявляет о европейских и евроатлантических стремлениях, не может допустить распространения ультранационалистических настроений, направленных против нацменьшинств.
"Венгрия дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины [с НАТО], пока ситуация в этой сфере не улучшится", — заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что венгерские власти продолжат защищать венгров на Украине до тех пор, пока Киев не предоставит им юридические гарантии.
Ранее сообщалось, что на Украине придумали «суперход» для попадания в НАТО.
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