Трамп и Путин — внутри запутанной политики Америки в отношении России

До истечения срока в полночь оставалось всего несколько часов, а свет в окнах Министерства финансов США все еще горел. Конгресс США , недовольный бездействием Белого дома по поводу вмешательства России в выборы 2016 года, принял закон, который требовал от администрации Трампа назвать людей из ближайшего окружения Кремля . Цель его состояла в том, чтобы загнать в угол Белый дом и вынудить его составить список людей и компаний, которые могли бы стать мишенью для будущих санкций.

Президент Дональд Трамп уже был в бешенстве по поводу этих усилий, а ключевые члены его администрации — министр финансов, советник по национальной безопасности, госсекретарь и помощники — вскоре поняли, что они столкнулись с серьезной проблемой. Некоторые американские чиновники были обеспокоены тем, что сам факт составления списка определенной группы людей, близких к российскому президенту Владимиру Путину, может заставить их перевести свои активы назад в Россию, и таким образом будет ослаблено влияние предстоящих санкций.

А в том случае, если будет составлен секретный список с именами, это приведет к новым обвинениям г-на Трампа и его администрации в том, что они проводят мягкую политику в отношении России. Как говорят осведомленные источники, разногласия возникли на всех уровнях. Герберт Макмастер , бывший советник по национальной безопасности, и Рекс Тиллерсон , бывший госсекретарь, занимали более «ястребиную» публичную позицию, направленную против России. Министр финансов Стивен Мнучин на встречах со своими сотрудниками в Министерстве поддерживал более безобидную публичную версию.

В итоге победила более мягкая версия. Всего за несколько минут до окончания установленного Конгрессом срока, истекавшего в полночь 29 января, Министерство финансов опубликовало список, позаимствованный из ежегодного исследования компании «Форбс» (Forbes) о самых богатых людях России. В составленный Министерством финансов список вкрались ошибки — некоторые перечисленные там люди больше не занимаются бизнесом в России или их активы были захвачены Кремлем.

Г-н Трамп встречается с г-ном Путиным в Хельсинки в следующий понедельник, а катастрофа по поводу этого списка демонстрирует одну из поразительных черт администрации Трампа — ее противоречивую и временами непоследовательную политику в отношении России. Сотрудники администрации в частных беседах признают, что нынешняя неразбериха — это плод столкновения президента, который предположительно с симпатией относится к г-ну Путину, с жесткой линией по отношению к Москве , которую, согласно их собственным утверждениям, проводят другие сотрудники его администрации.

В своих интервью десятки нынешних и бывших чиновников рассказывают о часто непоследовательном подходе к России. В то время как некоторые чиновники утверждают, что Соединенные Штаты успешно проводят жесткую линию в отношении Москвы, другие говорят, что риторика г-на Трампа нередко подрывает политику, декларируемую сотрудниками его администрации. Его президентство омрачено продолжающими расследованиями Конгресса и специального прокурора. Прокуроры и следователи пытаются выяснить, не находился ли избирательный штаб Трампа в сговоре с Москвой, пытаясь таким образом облегчить ему путь в Белый дом.

Президент попытался принизить значение расследования, проводимого бывшим директором ФБР Робертом Мюллером , и назвал его «охотой на ведьм», тогда как противники г-на Трампа утверждают, что он расточает похвалы в адрес г-на Путина и резко отвергает неподтвержденные обвинения в том, что Москва якобы имеет компрометирующие материалы о нем. Однако виновником сложившейся ситуации является сам президент. «Мы не знаем, что находится в этой коробке, — сказал бывший сотрудник администрации президента , имея в виду отношения Трамп — Путин. — Возможно, в ней ничего нет. Но сама коробка существует».

Через неделю, когда западный альянс, судя по всему, будет находиться в напряженном состоянии, подход Соединенных Штатов в России будет подвергаться особо пристальному изучению. В среду и в четверг г-н Трамп будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО , который будет проходить в тот момент, когда многие члены Альянса встревожены растущей угрозой со стороны России. НАТО когда-то считалась основой американской внешней политики, однако в настоящее время эта организация постоянно подвергается критике со стороны г-на Трампа.

В саммите НАТО принимают участие члены Евросоюза , в отношении которых введены американские торговые тарифы. Затем в понедельник президенты США и России проведут свой собственный замечательный саммит — это будет встреча один на один, на которой не будут присутствовать советники. По словам американских официальных лиц, решение о проведении встреч с г-ном Путиным было принято самим г-ном Трампом. Поведение г-на Трампа особенно важно по причине количества ключевых вопросов на столе, включая военный кризис на Украине , войну в Сирии , а также возобновившуюся гонку вооружений.

Американские разведывательные ведомства очень опасаются того, что Москва в ноябре попытается вмешаться в промежуточные выборы в США, повторив ту тактику, которую она, согласно звучащим в ее адрес обвинениям, использовала во время президентских выборов 2016 года. Интриги по поводу списка олигархов представляют собой наиболее яркий пример того, с какими сложностями сталкивается администрация президента Трампа при формулировании последовательной политики в отношении России. Чиновники администрации предлагают противоречащие друг другу оправдания по поводу перепечатки списков российской версии журнала «Форбс». Некоторые называют это решение наименее плохим, тогда как других этот шаг привел в замешательство.

«Я услышал такие выражение: «О, черт!» — вспоминает один бывший сотрудник президентской администрации, получивший информацию от нынешних чиновников Министерства финансов. — Мы все надеемся на то, что произойдет какое-то событие, и ситуация будет спасена». По его словам, его бывшие коллеги составили подробную справку о близких к Кремлю олигархах. Однако справка оказалась в секретном приложении. «Они проделали хорошую работу, однако в последний момент их вывели из игры», — сказал этот человек. По словам официального представителя Министерства финансов, список «абсолютно не был составлен в последнюю минуту». Он же добавляет: «Никто не настаивал на том, чтобы сделать открытой значительную часть секретного приложения. И представители обеих сторон выразили серьезную озабоченность по поводу публикации данных и информации о будущих действиях».

Через день после публикации широко раскритикованного списка «Форбс» г-н Мнучин перешел в оборону. На слушаниях сенатской комиссии по банкам он назвал это приложение «исключительно глубоким анализом», а также заявил, что против России «в ближайшем будущем» будут введены новые санкции. По мнению некоторых бывших и нынешних чиновников, это заявление г-на Мнучина застала врасплох многих его коллег в Министерстве финансов. Оно также подготовило почву для введения 6 апреля беспрецедентного набора санкций против семи российских бизнесменов и 17 российских чиновников, а также связанных с ними юридических лиц. Другие настаивают на том, что правительство с самого начала планировало ввести жесткие санкции, однако ему помешали ограничения, введенные Конгрессом в отношении тех ведомств, которые занимаются вопросами применения санкций.

По словам высокопоставленных представителей администрации, эти семь российских бизнесменов были выбраны из-за их участия в «зловредной» деятельности в течение пяти последних лет, включая вмешательство в выборы, злонамеренную киберактивность, российское участие в событиях на Украине и в Сирии. Однако одним из этих людей оказался Олег Дерипаска , контролирующий компанию «Русал» , крупнейшего российского производителя алюминия, что привело к возникновению волатильности на рынках алюминия. Министерство финансов теперь предоставило многочисленные послабления для преимущественно европейских торговых партнеров «Русала» и для инвесторов зарегистрированной в Лондоне и принадлежащей г-ну Дерипаске компании EN+ , и это было сделано для того, чтобы они успели свернуть деятельность своих холдингов.

Один из сотрудников администрации, принимавший участие в истории с санкциями, обвиняет своих коллег в том, что они попытались ускорить этот процесс. «Насколько я понимаю, мы хотели сделать что-нибудь быстро. Однако в результате было проявлено недостаточное количество усердия». Министерство финансов также подверглось критике за то, что оно сделало так много послаблений в отношении «Русала», а такие вещи, по мнению одного действующего чиновника этого ведомства, происходят не часто. «Мы не выполнили свою домашнюю работу по „Русалу“ из-за объема и скорости опубликованных изъятий, — отмечает источник, близкий к президентской администрации. — Что свидетельствует о панике». Однако Министерство финансов не согласно с подобной оценкой и заявляет о том, что это обычная практика.

Спустя всего десять дней Никки Хейли , постоянный представитель США при ООН , объявила о введении дополнительных санкций из-за предполагаемых химических атак в Сирии, совершенных поддерживаемым Россией режимом. Эти санкции так и не были введены, что подогрело слухи о том, что Соединенные Штаты вновь смягчают свою позицию в отношении Москвы. Неразбериха с санкциями внесла дополнительную напряженность в отношения Соединенных Штатов и Европы, и это произошло в то время, когда обе стороны вели ожесточенные споры по поводу решения г-на Трампы выйти из ядерной сделки с Ираном и из Парижского соглашения по климату.

Сотрудники администрации Трампа настаивают на том, что имела место координация с европейцами до введения санкций 6 апреля, тогда как другие люди, осведомленные о коммуникации между Соединенными Штатами и Евросоюзом, оспаривают подобную оценку. «Что касается введенных 6 апреля санкций, то по этому поводу не было никакой предварительной координации с европейцами, — сказал Андерс Ослунд (Anders Aslund), старший научный сотрудник „Атлантического совета“, расположенного в Вашингтоне исследовательского центра. — Они это не обсуждали». По словам официального представителя Министерства финансов, иногда заблаговременное информирование ограничивается, и делается это для того, чтобы избежать бегства активов и других рисков.

У Европы все еще присутствовало стремление оставаться на одной стороне с Соединенными Штатами, как говорят европейские чиновники, однако некоторые европейские лидеры были недовольны действиями г-на Трампа. В Москве многие люди с давнишними связями с окружением г-на Путина считают, что цель введенных санкций стала загадкой не столько для них, сколько для критиков Соединенных Штатов. «Создается впечатление, что они делают это без головы и без рук, — говорит один из них. — Теперь все считают, что решения принимают придурки. В них нет ни логики, ни смысла».

По словам одного российского бизнесмена, американцы, согласно заявленным целям, рассчитывают на то, что олигархи после введенных санкций попросят г-на Путина изменить политику, однако такой вариант не сработает. «Мы не понимаем, для чего это делается. Если вы думаете, что мы можем пойти к Путину и сказать ему, что он должен делать, то вы не понимаете Россию, — подчеркнул этот олигарх. — Путину это нравится. Этот режим побеждает. Людям это нравится, потому что никто не любит олигархов, а государство консолидирует свои активы».

Ким Чен Ыну в Сингапуре. Что касается саммита НАТО и встречи на высшем уровне в Хельсинки, то европейские чиновники опасаются повторения предыдущей заграничной поездки г-на Трампа — в июне он сначала оскорбил союзников по группе G7 в Канаде , а затем с удовольствием пожал руку лидеру Северной Кореи Джон Хантсман , посол Соединенных Штатов в России, утверждает, что г-н Трамп «затронет в ходе дискуссии вопрос о зловредной деятельности и вмешательстве в выборы». «Он знает факты и детали, он обсуждал эти вопросы. Мы все говорим об этом немного по-разному, однако президент говорит об этом по-своему», — отметил г-н Хантсман на прошлой неделе.

Однако один бывший высокопоставленный сотрудник администрации считает г-на Путина коварным политиком, который может использовать г-на Трампа и добиться уступок от Соединенных Штатов, ничего не предоставив в ответ. «Путин может получить на этом саммите две вещи по цене одной: он может добиться от Трампа вывода войск из Сирии, утверждая при этом, что Россия сможет поставить под свой контроль влияние Ирана. Путин может также добиться сдвига по Украине и убедить Трампа в том, что Крым , в любом случае, является российским». А еще он добавляет: «Путин знает, как разыгрывать свои карты».

Кое-что о душе Путина: препятствия на пути к перезагрузке отношений

Дональд Трамп не первый американский президент, пытающийся перезагрузить отношения со своим российским коллегой. «Я думаю, будет справедливым сказать, что после окончания холодной войны каждый президент пытался перезагрузить или восстановить американо-российские отношения, — сказал на прошлой неделе посол США в России Джон Хантсман. — И в каждом случае это приводило к очередному циклу активности и спада. В результате отношения неизбежно становились хуже, и происходило это на фоне глубоких разочарований».

В 2001 году Джордж Буш-младший торжественно провозгласил свою собственную перезагрузку с Владимиром Путиным. Он заявил: «Я заглянул этому человеку в глаза. Я пришел к выводу, что он очень откровенный человек и что ему можно доверять… Я смог почувствовать его душу». Перезагрузка Буша и Путина провалилась, а отношения между Соединенными Штатами и Россией еще больше ухудшились после короткой войны России с Грузией в 2008 году.

А когда через год президентом стал Барак Обама , его администрация предприняла еще одну попытку перезагрузки отношений — он направился в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым , который тогда был президентом России, а через год был подписан новой договор СНВ, договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Провал перезагрузки г-на Обама был символически представлен красной кнопкой, которую американская делегация привезла с собой в Москву — на ней вместо слова «перезагрузка» было написано «перегрузка».

Ухудшение отношений между Обамой и Путиным усугубилось после антикремлевских уличных протестов в 2011 году и в 2012 году, а также после российской аннексии Крыма в 2014 году. Многие люди в Москве ожидали третью перезагрузку вскоре после победы г-на Трампа на выборах, однако они были разочарованы решением Белого дома о введении новых антироссийских санкций, а также отсутствием каких-либо конкретных мер, направленных на проведение успешной перезагрузки отношений.