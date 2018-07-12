Путин согласился на отвод проиранских сил в Сирии

СМИ: Путин согласился на отвод проиранских сил с границы САР и Израиля

По данным кремлевских источников, Россия согласилась на требования США и Израиля о том, что иранские войска в Сирии вблизи израильской границы должны быть отодвинуты и заменены на верные правительству в Дамаске силы.

Отмечается, что соглашение об отводе проиранских сил в САР может быть не обнародовано. Тем не менее, эта сделка является частью российской стратегии по ослаблению напряженности в отношениях с США.

Во время встречи с Путиным 11 июля Нетаньяху рассказал о перехвате израильскими ПВО беспилотного летательного аппарата, который был запущен с территории Сирии