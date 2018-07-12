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Путин согласился на отвод проиранских сил в Сирии
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СМИ: Путин согласился на отвод проиранских сил с границы САР и Израиля 

Газета.ру 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин усилил посредничество по вопросу отвода проиранских сил на границе Сирии с Израилем в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.
На следующий день после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин встретился с советником верховного лидера Ирана Али Акбаром Велаяти.
По данным кремлевских источников, Россия согласилась на требования США и Израиля о том, что иранские войска в Сирии вблизи израильской границы должны быть отодвинуты и заменены на верные правительству в Дамаске силы.
Отмечается, что соглашение об отводе проиранских сил в САР может быть не обнародовано. Тем не менее, эта сделка является частью российской стратегии по ослаблению напряженности в отношениях с США.
Во время встречи с Путиным 11 июля Нетаньяху рассказал о перехвате израильскими ПВО беспилотного летательного аппарата, который был запущен с территории Сирии
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