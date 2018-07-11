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Порошенко поприветствовал заявление НАТО о евроатлантических амбициях Украины
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Порошенко поприветствовал заявление НАТО о евроатлантических амбициях Украины 

RT на русском 23 часа назад
Президент Украины Пётр Порошенко приветствует заявление НАТО о стремлениях украинского государства вступить в североатлантический альянс. Об этом он написал в своём Facebook.
«Это результат многолетней работы нашей команды и чёткое признание прогресса Украины на пути реформ и приближения к стандартам альянса», — отметил он.
По его словам, Киев и дальше будет делать «всё возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа».
Ранее страны НАТО приняли заявление, в котором выразили убеждённость в том, что Украина «вправе самостоятельно определять своё будущее и курс внешней политики, свободный от внешнего вмешательства».
В альянсе отметили стремление Украины к членству в НАТО, поприветствовали успех реформ в стране, однако призвали продолжать работу над оставшимися проблемами.
RT на русском: последние новости
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