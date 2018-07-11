Порошенко поприветствовал заявление НАТО о евроатлантических амбициях Украины

Президент Украины Пётр Порошенко приветствует заявление НАТО о стремлениях украинского государства вступить в североатлантический альянс. Об этом он написал в своём Facebook.

«Это результат многолетней работы нашей команды и чёткое признание прогресса Украины на пути реформ и приближения к стандартам альянса», — отметил он.

По его словам, Киев и дальше будет делать «всё возможное для обеспечения реализации евроатлантических стремлений украинского народа».

Ранее страны НАТО приняли заявление, в котором выразили убеждённость в том, что Украина «вправе самостоятельно определять своё будущее и курс внешней политики, свободный от внешнего вмешательства».

В альянсе отметили стремление Украины к членству в НАТО, поприветствовали успех реформ в стране, однако призвали продолжать работу над оставшимися проблемами.