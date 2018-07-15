Европа в шоке: это начало конца НАТО? «Оплеухи» Трампа союзникам, и жалкое бегство из Брюсселя

Все знали, что «выступление» Трампа на саммите НАТО Брюсселе будет жестким, однако он намного превзошел все ожидания. С самого начала мандата Трамп своими заявлениями вызывает беспокойство у членов альянса, а теперь их опасения только усугубились. Похоже, Трамп приехал в Брюссель с несколькими целями, и одной из главных было максимально проецировать свое доминирование. И это ему, несомненно, удалось.

Возьмем, к примеру, рабочий завтрак Трампа с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом . Между ними состоялся диалог, за которым местами стыдно было следить. Столтенберг был вынужден сидеть и слушать критику Трампа, а потом неуклюже пытаться объяснить, что «все не так плохо». Конечно, Трамп продолжил оказывать большое давление в вопросе оборонного бюджета других стран-членов. На это главный человек в НАТО ответил, что у него есть хорошие новости. «С прошлого года Европа и Канада стали тратить на оборону рекордные суммы…» Трамп прервал его: «А почему только с прошлого года?» Столтенберг ответил: «Благодаря Вашему руководству, разумеется».

И только тогда Трамп немного смягчился, довольный своей победой после того, как унизил главу НАТО перед камерами и делегациями, указав ему «его место» в существующей иерархии. Столтенберг же был насколько загнан в угол и так нервничал, что, казалось, он в любой момент может обратиться к Трампу со словами «Ваше высочество».

Трамп хочет доминировать и знает, что в Европе может этим доминированием всецело насладиться. Европейские лидеры легко вживаются в роль подчиненных, выставляя свое смирение перед Трампом напоказ и надеясь, что этим они угодят американскому президенту. Тогда он, быть может, все-таки сохранит им какой-никакое статус-кво, к которому они уже привыкли.

Однако есть одна проблема, не только политическая, но и психологическая. Трамп ведет себя как школьный хулиган, а его жертвы падают перед ним ниц, думая, что тем самым смягчат его. Эффект же в итоге достигается совершенно противоположный, и на прошедшем саммите это стало очень заметно. Трамп занял еще более жесткую позицию, потому что ему это позволяют. Так, к неприятному удивлению собравшихся, президент США заявил, что его страна больше не будет настаивать на том, чтобы страны НАТО выделяли минимум 2% ВВП на оборону. Теперь он потребует в два раза больше — 4% ВВП.

Что теперь Европе делать с этим требованием? Неизвестно, но европейцы должны были понимать, что так и будет. В чем-то они сами виноваты. Они позволили Трампу доминировать, а он успешно воспользовался этим и стал требовать все больше и больше.

В рядах европейских лидеров царит обеспокоенность, и кое-кто даже осуждает Трампа, но делает это только на потребу местных СМИ или во время индивидуальных пресс-конференций. Когда же нужно посмотреть Трампу прямо в глаза и сказать, что он перегибает палку, ни у кого в Европе не хватает смелости. Самое интересное, что Трамп, может быть, сам этого хотел бы. Он высоко оценил бы такой шаг — такой уж у него характер.

Европа не станет брать пример с Пхеньяна , а могла бы, поскольку во время встречи с Трампом в Сингапуре северокорейский лидер Ким Чен Ын держался очень хорошо. В результате Трамп только и делает, что всячески его расхваливает. Его удивило, насколько этот «малый» был тверд и непоколебим.

Европейских же лидеров и официальных лиц, в особенности уровня Столтенберга, буквально «переклинивает», когда они встречаются с Трампом, потому что они элементарно не привыкли к подобному обращению ни в Европе, ни в отношениях с США. Например, бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама на самом деле был «одним из них», и с ним они поддерживали хорошие отношения. Трамп же — это нечто совершенно другое. Это человек, с которым никто не умеет общаться. Во всем НАТО, пожалуй, найдется только одно исключение — турецкий президент Эрдоган, который не заискивает перед Трампом.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович тоже, похоже, поддерживает хорошие отношения с американским президентом и подчеркивает это в заявлениях для СМИ. Хотя Хорватия, конечно, малозначительный элемент в НАТО, ее президенту удалось наладить хорошие отношения с первым человеком Соединенных Штатов, тогда как остальные трепещут перед ним, что, несомненно, для президента Хорватии большой плюс.

С другой стороны, есть лидеры, такие как немецкий канцлер Ангела Меркель , которая никогда не упустит возможности подчеркнуть, насколько США важный союзник Германии . И в этих ее заявлениях Трамп тоже видит проявления слабости. Более того, во время уже упомянутой встречи со Столтенбергом Трамп сказал, что Германия является пленницей России

Что он подразумевает? Полную бессмыслицу. Во-первых, в последние годы Германия поддержала все антироссийские санкции. Во-вторых, американские войска с конца Второй мировой войны и по сей день все еще физически присутствуют в Германии. В-третьих, Трамп утверждает, что Германия импортирует 60 — 70 процентов энергоносителей из России, а это совершенно неправильная информация.

Но для Трампа это типично. Он очень любит тактику «ляпнуть и не задумываться». Это уже ясно. Проблема в том, что никто ему не возражает. Во время одной из прошлых встреч с ним Меркель начала делиться воспоминаниями, каково это «быть пленницей России» (речь шла о Восточной Германии), вместо того, чтобы заявить, что подобные нападки не намерена терпеть ни она, ни остальная Европа. Трамп, как опытный «хулиган», точно знает, кого, как и когда он может атаковать без всякого риска для себя.

И как раз тогда, когда лидеры стран НАТО надеялись, что худшее уже позади, начался второй день саммита, и эскалация продолжилась. То, что должно было стать рядовой дискуссией о будущем вступлении Грузии Украины в НАТО, снова превратилось в «Трамп-шоу».

Встреча началась в 08:45 утра по местному времени. Уже приехала Ангела Меркель, а также Эммануэль Макрон Тереза Мэй и остальные лидеры. Трампа еще не было.

Потом он все-таки прибыл с опозданием и тут же взял инициативу в свои руки. Вопрос о возможном вступлении Грузии и Украины он просто отбросил одним движением (неудивительно, ведь идея расширения НАТО ему явно не по душе) и тут же начал «обстрел», акцентируя тему повышения военного бюджета. «Я больше не потерплю такого поведения европейцев. Это касается тебя, Ангела», — заявил Трамп, указывая пальцем на немецкого канцлера, как сообщают источники, присутствовавшие на том заседании.

А дальше последовало самое шокирующее: «Европа должна увеличить расходы — к январю 2019 года. В противном случае США пойдут своим путем».

Лидеры ЕС были готовы к чему угодно, но точно не к этому. Если посмотреть на перспективу, то Германия обязалась увеличить расходы (всего до двух процентов) только к 2024 году. Теперь же Трамп требует, чтобы диктуемые им цели были достигнуты за несколько месяцев.

И не только это. Трамп еще и угрожает выходом США из НАТО. Заранее было известно, что политическая программа Трампа полностью отличается от его предшественников, но такого никто предположить не мог. Британское издание «Гардиан» пишет: «Его заявление было встречено шокированной тишиной. Случилось немыслимое: американский президент угрожает выходом из НАТО, который Соединенные Штаты считали основой своей военной стратегии последние 69 лет».

Что произошло потом? Заседание просто развалилось. После саммита НАТО лидеры должны были провести пресс-конференции, но они не состоялись. Европейские политики просто поскорее молча направились в аэропорт Брюсселя.

Единственную пресс-конференцию в Брюсселе провел сам Трамп. Выступая в своем стиле, он отметил, что саммит прошел «успешно», и что его связывают хорошие отношения с другими лидерами стран НАТО. Типичная для Трампа перевернутая реальность. То же он утверждал и после саммита Большой семерки в Канаде, который на самом деле оказался полной катастрофой.

Когда Трамп говорит, что что-то прошло «успешно», на самом деле он хочет похвалиться перед американской и мировой общественностью тем, что «доминировал». В действительности Трамп унизил и оскорбил целый ряд ближайших американских союзников, но это его явно не беспокоит, поскольку в контексте его политики «Америка на первом месте» сама концепция «опоры на союзников» ему чужда.

Европа еще раз столкнулась с реальностью и получила еще один шанс дать адекватный ответ, но, судя по жалкому бегству из Брюсселя, ничего серьезным образом не изменится. Когда лидеры вернутся в свои столицы, они начнут вещать о том, что не согласились ни на одно требование Трампа (а он будет утверждать обратное). Так сохранится неопределенность.

Что дальше? Трамп не поехал домой, а сразу из Брюсселя направился в Великобританию , где ему подготовили «антитрамповский» прием. Сразу после прибытия в аэропорт Станстед, Трамп прокомментировал ситуацию в Великобритании и обрушился с критикой на премьера Терезу Мэй, подчеркнув, что ее план «Брексита» (она хочет сохранить тесные связи с ЕС) «не то, за что голосовали люди». Таким образом, напряженность в трансатлантических отношениях сохраняется.