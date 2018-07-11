Нетаньяху передал Путину позицию Израиля по Сирии 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему позицию израильской стороны по ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.
По словам источника агентства, главное требование Израиля — вывод из Сирии иранских войск.
"Мы не будем принимать меры против режима [главы САР] Башара Асада, а вы выведете иранцев (из Сирии)", — передал источник слова Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху рассказал Владимиру Путину о перехвате израильскими ПВО беспилотника, запущенного с территории Сирии. Он отметил, что любые попытки нарушить границы Израиля будут строго пресекаться.