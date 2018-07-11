Ещё
Нетаньяху передал Путину позицию Израиля по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху передал Путину позицию Израиля по Сирии 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным передал ему позицию израильской стороны по ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего сохранить анонимность.
По словам источника агентства, главное требование Израиля — вывод из Сирии иранских войск.
"Мы не будем принимать меры против режима [главы САР] Башара Асада, а вы выведете иранцев (из Сирии)", — передал источник слова Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху рассказал Владимиру Путину о перехвате израильскими ПВО беспилотника, запущенного с территории Сирии. Он отметил, что любые попытки нарушить границы Израиля будут строго пресекаться.
Газета.Ru: последние новости
Путин продлил действие контрсанкций Толстой рассказал, когда Россия примет решение об участии в ПА ОБСЕ Госдеп: Помпео встретится с Лавровым в Хельсинки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками281
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала48
Умер Виктор Фетисов2
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение