Нетаньяху передал Путину позицию Израиля по Сирии

По словам источника агентства, главное требование Израиля — вывод из Сирии иранских войск.

"Мы не будем принимать меры против режима [главы САР] Башара Асада , а вы выведете иранцев (из Сирии)", — передал источник слова Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху рассказал Владимиру Путину о перехвате израильскими ПВО беспилотника, запущенного с территории Сирии. Он отметил, что любые попытки нарушить границы Израиля будут строго пресекаться.